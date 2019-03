- Niewiedzial: "Berlin ist ein Magnet für Menschen aus dem Ausland"

Ab Mai ist sie die neue Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration: Katarina Niewiedzial. Die 41-jährige gebürtige Polin folgt auf Andreas Germershausen, der in den Ruhestand geht. In den vergangenen fünf Jahren war sie Integrationsbeauftragte des Bezirks Berlin-Pankow und möchte in Zukunft unter anderem das liberale Image Berlins bewahren, wie sie im Inforadion sagte.

Integration sei ein sehr breites Thema, so Niewiedzial. Sie verstehe ihre Position als "klassische Ombudsfunktion".

Vor dem Amtsantritt war sie Integrationsbeauftragte im Stadtteil Pankow - ein Stadtteil mit gut 400.000 Einwohnern, der teils urban und international geprägt sei wie im Prenzlauer Berg. Er umfasse aber auch dörflich geprägte Gebiete, in denen es im Alltag wenig Berührung gäbe mit Menschen aus anderen Ländern, so Niewiedzial.



Stolz sei sie auf das Welcome Center im Bürgeramt Pankow - eine in Berlin auf Bezirksebene einmalige Einrichtung, so die neue Integrationsbeauftragte. Geprägt hätten sie in ihrer Arbeit die Jahre 2015 und 2016, als viele Menschen auf der Flucht auch nach Berlin kamen. Vieles sei damals im Bezirk zu managen gewesen - neben Unterkünften für die Geflüchteten auch die Anliegen der Bewohner und die ehrenamtliche Hilfe aus der Nachbarschaft.



Berlin sei aus ihrer Sicht ein Magnet für Menschen aus dem Ausland. Sie seien angezogen von der liberalen Haltung Berlins - eine Haltung, die sie bisweilen bröckeln sehe, so Niewiedzial. In der Zukuft möchte sie sich für ein liberales Image der Hauptstadt und gegen Vorurteile gegenüber Migrantinnen und Migranten einsetzen.