- Fernfahrerbranche sieht sich kurz vor einem Kollaps

Etwa Zwei Millionen Fernfahrer sind auf Europas Straßen unterwegs, und vor allem Fahrer aus osteuropäischen Ländern arbeiten unter sehr prekären Bedingungen. Am Mittwoch wollte das Europa-Parlament über ein Gesetzespaket, doch die Abstimmung wurde kurzfristig vertagt. Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, warnt im Inforadio vor einem "Versorgungskollaps".

Man habe in ganz Europa einen eklatanten Fahrermangel, es fehle an Nachwuchs - und an Parkplätzen, beklagt er. Das Image des Berufsbildes habe sich verändert, hinzu kämen die Arbeitsbedingungen und infrastrukturelle Probleme, begründet Engelhardt die Engpässe.



Zum Gesetzespaket, das vom Europaparlament nochmal zu Nachberatungen in die Ausschüsse verwiesen würde, bemerkt er: "Die Löhne sind nicht das Hauptproblem, in den letzten Monaten sind sie sogar durch den Fahrermangel gestiegen. Das Problem in Westeuropa und Deutschland sind vor allem europäische Geschäftsmodelle, durch die Fahrzeuge mehrere Monate in Deutschland stationiert sind." Sein Verband verurteile solche "illegalen Geschäftspraktiken, dieses Nomadentum ist uns ein Dorn im Auge und zieht das Ansehen einer ganzen Branche herunter." Teil des EU-Gesetzes ist, dass nach spätestens vier Wochen Fahrer und Fahrzeug zurück in die Heimat fahren müssen. Das sei dringend geboten, so Engelhardt.