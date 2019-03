imago/Ralph Peters Bild: imago/Ralph Peters

Mi 27.03.2019 | 07:25 | Interviews

- Studie: Zeit der großen Volksparteien ist vorbei

In den zurückliegenden Wahlen waren sie die großen Verlierer: CDU, CSU und SPD. Alle drei Parteien beanspruchen nach wie vor das Etikett der "Volkspartei" für sich, doch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt jetzt: Die Mehrheit der Deutschen glaubt nicht mehr an ein Wiedererstarken von SPD und Union. Und trotzdem wird der Zustand der einstigen Volksparteien bedauert, wie Robert Vehrkamp im Inforadio-Studio zusammenfasst. Er hat an der Studie mitgewirkt.

Die Menschen wählen immer seltener Volksparteien, finden aber gleichzeitig die Grundidee der Volkspartei gut - das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der Bertelsmann-Studie. "Dass die Volkspartei ein Ort der demokratischen Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen ist, ist unter den Wählern sehr populär. Erstaunlich ist aber trotzdem, dass sie nicht mehr diese Parteien wählen", meint Vehrkamp.



Den Grund dafür sieht er in der Art und Weise, wie Parteien heute arbeiten und welche Partizipationsangebote sie den Menschen anbieten: "Beides passt nicht mehr zusammen, die klassische Form der Mitgliederpartei hat sich überlebt. SPD und Union müssen sich komplett neu erfinden", fordert Vehrkamp. Besonders stark müssten sich die Parteien auf junge Menschen zubewegen: "Was haben Union und SPD in Zeiten einer tollen Bewegung wie Fridays for Future ihnen anzubieten? Der Hinweis auf das Mitgliederbuch und auf Ortsversammlungen außerhalb der Unterrichtszeit reicht da nicht mehr aus", warnt Vehrkamp.



Podiumsdiskussion mit Nahles und Kramp-Karrenbauer

Über die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie diskutieren wir am Mittwochabend ab 19:30 Uhr gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung und der Bertelsmann-Stiftung im Humboldt Carré, Behrenstraße 42 in Berlin-Mitte. Wir begrüßen dazu SPD-Chefin Andrea Nahles und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch Robert Vehrkamp wird dabei sein. Es moderieren Angela Ulrich (rbb) und Stefan Braun (SZ). Die Veranstaltung können Sie per Videostream mitverfolgen - auf inforadio.de und auf unserer App.