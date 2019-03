imago/ Aurelien Morissard Bild: imago/ Aurelien Morissard

- Angela Merkel bei China-Gesprächen in Paris

"Wir haben Meinungsverschiedenheiten", hat Emanuel Macron am Dienstag so schön auf der gemeinamen Pressekonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping gesagt. Der französische Staatspräsident hatte die deutsche Kanzlerin und den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zu diesem Treffen Dienstagvormittag in Paris hinzugeholt. Welches Signal ging von dem Treffen aus? Darüber haben wir mit Gudrun Wacker gesprochen. Sie ist Leiterin der Arbeitsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.