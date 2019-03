- Urteil lautet auf Mord

Im Prozess gegen die sogenannten Ku'damm-Raser ist ein Urteil gefallen. Im dritten Anlauf haben die Richter am Dienstag nochmal entschieden, ob diese nächtliche Auto-Raserei zweier junger Männer mit tödlichem Ausgang für einen 69-jährigen Rentner Mord war oder fahrlässige Tötung. Erste Informationen hat Inforadio-Reporter Marcus Groß.



Was geschah, hat auf jeden Fall nichts mit Fahrlässigkeit zu tun, sagte der vorsitzende Richter. Die Angeklagten hätten aus nichtigem Anlass gehandelt, mit dem Leben anderer Menschen gespielt. Sie seien rücksichtslos und selbstverliebt, ihre Fahrzeuge hätten sie förmlich vergöttert.

Der Richter folgt dem Antrag der Staatsanwaltschaft - diese hatte auf vorsätzlichen Mord plädiert.



Das Urteil ist insofern etwas besonderes, weil Autoraser zum ersten Mal in Berlin nicht wegen fahrlässiger Tötung, sondern wegen vorsätzlichem Mord verurteilt werden. Die beiden hätten den Tod eines anderen Menschen billigend in Kauf genommen um ihr Stechen zu gewinnen. Das Menschenleben sei ihnen egal gewesen und dafür müssten sie jetzt die Konsequenzen tragen.