- EU-Parlament stimmt für Urheberrechtsreform

Das EU-Parlament hat sich mit der konservativen Mehrheit im Parlament für die EU-Urheberrechtsreform ausgesprochen. Befürwortet wird damit auch der umstrittenen Artikel 13 sowie die Haftung von Internetplattformen samt Uploadfiltern. Über das Ergebnis haben wir mit unserem EU-Korrespondent Samuel Jackisch gesprochen.



Die Zustimmung für die EU-Urheberrechtsreform hätte ihn nicht überrascht, so Jackisch, denn es gäbe im Parlament eine konservative Mehrheit. Diese hatte sich schon zuvor für den umstrittenen Artikel 13 - jetzt Artikel 17 - ausgeprochen. Kurz zuvor jedoch hat es noch eine weitere Abstimmung gegeben, ob das Gesetzespaket noch einmal aufgeschnürt werden soll. Das bedeutet, ob Artikel 13 einzeln debattiert werden sollte. Doch diese Frage wurde mit nur fünf Stimmen Abstand verneint.



Die Kritik der Demonstrationen gegen die EU-Urheberrechtsreform hätten in den zwei Jahren der Verhandlung keinen Einfluss in den finalen Gesetzestext gefunden, so Jackisch weiter. Einige Parteien wie die Grünen, die Piratenpartei oder die Linke befürchten nun vor der Europawahl die negative Resonanz vor allem junger Erstwählerinnen und Erstwähler. Diese wären enttäuscht, dass ihr Engagement nichts gebracht habe. Es gäbe das Gefühl unter den jungen Erwachsenen, dass in Brüssel über Dinge entschieden würde, von denen man dort nichts verstehe und dass Proteste ungehört blieben.

Die Debatte um die Urheberrechtsreform sei aus Brüsseler Sicht nirgendwo so leidenschaftlich geführt worden wie in Deutschland. Dies mag mit der Sensibilität gegenüber dem Begriff "Zensur" zusammenhängen, aber auch der Person des Berichterstatters Axel Voss. Es sei aber eine außergwöhnliche Debatte gewesen, so der EU-Korrespondent. Sie habe sich weniger mit dem Text beschäftigt, sondern "sehr früh, sehr deutlich mit sehr viel Dreck geworfen", so die Einschätzung des Korrespondenten.



Keine nationale Anpassung vorgesehen

Derzeit sei völlig offen, was die großen Plattformen wie Google und YouTube als nächstes tun werden. Die Plattformen hätten naturgemäß ein Interesse daran, nicht reguliert zu werden. Medienunternehmen erwarteten hingegen große Einnahmen mit Lizengeschäften. Einzelne Plattformen hatten im Vorfeld gedroht, im Falle einer Zustimmung zur EU-Urheberrechtsreform einzelne Angebote vom Netz zun nehmen.



Zwei Jahre haben die Mitgliedsstaaten jetzt Zeit, die Richtlinien umzusetzen, EU-Recht bricht dabei nationales Recht. Dann würde sich zeigen, wie sich die Konzerne verhalten. Eine Änderung oder Anpassung auf nationaler Ebene sei unwahrscheinlich, so Jackisch. Die Bundesregierung hatte sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie Uploadfilter als unverhältnismäßig ablehnen. Wie sie dies nun mit der EU-Urheberrechtsreform aus Brüssel in Einklang bringen wollen, sei noch offen.