dpa/ Paul Zinken Bild: dpa/ Paul Zinken

Di 26.03.2019 | 15:05 | Interviews

- Richter: "Sie wussten, was sie taten"

Lebenslange Haft wegen Mordes - dieses Urteil gegen die beiden Angeklagten wurde am Dienstag erneut bestätigt. In einer Nacht Anfang 2016 haben die Raser auf Ku'damm und Tauentzien mehrere rote Ampeln ignoriert, ein unbeteiligter Autofahrer ist gestorben. rbb-Gerichtsreporter Ulf Morling hat die Verhandlungen von Beginn an verfolgt und auch die Urteilsverkündung im Revisionsprozess.