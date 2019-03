- Behindertenbeauftragter Dusel: "Gut sind wir noch nicht"

Vor genau zehn Jahren, am 26. März 2019, wurde die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland ratifiziert. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, zieht eine gemischte Bilanz. Zwar seien schon wichtige Etappen auf dem Weg zur Inklusion absolviert worden, allerdings müssten verstärkt andere Prioritäten gesetzt werden.



Eine der nach wie vor großen offenen Baustellen sei die Inklusion an Schulen: "Nur die Kinder gemeinsam zur Schule zu schicken ist nicht Inklusion. Der Mehrbedarf für Kinder mit Behinderungen muss abgedeckt werden, dann können alle gemeinsam profitieren, dann strahlt gemeinsames Lernen in die Gesellschaft aus", betont Dusel, der selbst eine angeborene Sehbehinderung hat. Er besuchte eine Regelschule und ist sich sicher: Diejenigen, die mit ihm Abitur gemacht haben und inzwischen Personalverantwortung tragen, hätten mit Sicherheit weniger Scheu, auch Menschen mit Behinderung einzustellen: "Weil die sich konkret jemanden vorstellen können, mit dem man vielleicht nicht so gut fußballspielen kann, der aber trotzdem Kompetenzen hat."

Der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland im Jahr 2019 gibt Dusel eine Schulnote "zwischen befriedigend und ausreichend. Gut sind wir noch nicht". Auf dem Weg hin zu einer Gesellschaft, in der es normal sei verschieden zu sein, "müssen wir noch einige Schritte gehen. Vor allem müssen wir die anachronistischen Bilder, die manche von Menschen mit Behinderung haben, wegkriegen."

In Sachen Inklusion habe man sich bislang zu stark auf den Bildungssektor fokussiert, "wir müssen uns aber mehr um das Thema Wohnen kümmern, um barrierefreien Wohnraum. Im sozialen Wohnungsbau müssen wir viel besser werden", mahnt er an. Eine weitere große Lücke gelte es, auf dem Arbeitsmarkt zu füllen. Denn nach wie vor seien Menschen mit Behinderung immer noch häufiger und länger arbeitslos als Nichtbehinderte. "Wir haben immer noch die Situation, dass 25 Prozent aller beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber keinen einzigen Mensch mit Behinderung einstellen, da muss der Staat wirklich reagieren."

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert Inklusion, also für alle Menschen eine uneingeschränkte und gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Ein Mensch mit geistigen, körperlichen oder psychischen Einschränkungen soll sich demnach nicht anpassen müssen, sondern - so wie er ist - mitten in die Gesellschaft gehören.

Die Konvention wurde Ende 2006 von der UN-Generalversammlung beschlossen und trat in Deutschland am 26. März 2009 in Kraft. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bezeichnete die Ratifizierung im Rückblick als "ein Meilenstein für die Rechte der Menschen mit Behinderungen", dies sei aber "lange noch kein Schlussstein".