Di 26.03.2019 | 15:25 | Interviews

- Maximilian Warshitsky: Kein Mitgefühl für Raser

Was geschah, habe mit Fahrlässigkeit nichts zu tun gehabt. Die zwei Angeklagten hätten aus nichtigem Anlass mit dem Leben anderer Menschen gespielt, hat der vorsitzende Richter am Landgericht Berlin heute bei der Urteilsbegründung gesagt. Wir haben mit Maximilian Warshitsky gesprochen, der durch die Rücksichtlosigkeit der beiden Männer seinen Vater verloren hat. Er war Nebenkläger im Prozess und am Dienstag im Gerichtsaal dabei.