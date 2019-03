dpa Bild: dpa

Mo 25.03.2019 | Interviews

- Erste Bilanz der Anti-Terror-Übung in Steglitz

Am Sonntag hat in Steglitz am Boulevard Berlin ein simulierter Großeinsatz der Polizei mit mehreren hundert Einsatzkräften stattgefunden. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe und die Berliner Feuerwehr waren in die Übung eingebunden. Wir sprechen mit Thomas Drechsler, Übungsleiter und Stabsleiter an der Polizeiakademie Berlin, ob beim Einsatz alles nach Plan lief.