Mo 25.03.2019 | 07:05 | Interviews

- Brexit: Wird Theresa May ausgebootet?

Hat die britische Premierministerin Theresa May in Sachen Brexit noch die Zügel in der Hand? Medienberichten zufolge planen Mitglieder aus Mays Kabinett den Sturz ihrer Premierministerin. Zudem hat eine Petition mit dem Ziel, dass Großbritannien in der EU verbleibt, mittlerweile fünf Millionen Unterschriften erreicht. Wir sprechen mit Thomas Spickhofen, Korrespondent in London, über die aktuelle Lage.