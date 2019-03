- Krisenhelferin: "Es ist ein Lauf gegen die Zeit"

Vor zehn Tagen ist der Zyklon Idai über das südliche Afrika gefegt. Hilfsorganisationen hatten zuletzt gewarnt, dass sich die Lage im Katastrophengebiet über das Wochenende noch einmal verschärfen könnte. Bislang sind 400.000 Menschen obdachlos geworden, 500 bis 1.000 Menschen sind gestorben. Wir haben mit Jennifer Bose über die Situation in der Hafenstadt Beira gesprochen. Sie ist Nothilfekoordinatorin von CARE Deutschland.



Die Situation vor Ort sei noch immer katastrophal, sagte Bose. Derzeit seien zwei Krisen zu bekämpfen - einmal die Folgen des Wirbelsturms und dann die darauffolgenden Überschwemmungen. Es hätten sich faktisch kleine Binnenmeere gebildet, stellenweise stand der Wasserpegel bis zu acht Meter hoch. Überlebende hätten auf Bäumen oder Hausdächern ausgeharrt. Viele Straßen seien unpassierbar, es mangele an Strom und auch das Mobilfunknetz sei nicht nutzbar.



Teure Hilfe aus der Luft

Die Helferteams wüssten bereits jetzt, dass die Zahl der Todesopfer über den offiziellen Zahlen liegt, so Bose. Tausende Menschen wurden verletzt, unzählige würden noch vermisst, viele Gebäude sind zerstört oder baufällig. 90.000 Menschen leben derzeit in Notunterkünften - erschöpft, hungrig und traumatisiert. Viele hätten Familienmitglieder verloren, die Rettungen liefen weiter unter Hochdruck: "Unsere Priorität ist es gerade noch, Menschen aus dem Leid zu ziehen", sagte Bose. Gleichzeitig müsste eine Basis-Versorgung mit Wasser, Essen und medinzinischer Hilfe sichergestellt werden. Boses Organisation CARE verteilte Hygienepakete mit Seife und Wasserreinigungstabletten sowie Familienzelte und Baumaterialien.



Gefahr von Seuchen

Sauberes Wasser ist enorm wichtig, doch es sei in der derzeitigen Situation mit Seuchen zu rechnen. Cholera, Malaria und Durchfallerkrankungen könnten sich sehr schnell ausbreiten - erste Fälle von Cholera wurden bereits gemeldet. "Es ist ein Lauf gegen die Zeit", so die Nothilfekoordinatorin.

CARE arbeitet im Notzentrum am Flughafen von Beira sehr eng mit anderen Hilfsorganisationen und der Regierung zusammen. Die Logistik sei derzeit ein großes Problem, denn die Verteilung der Hilfsgüter aus der Luft sei teuer. Viele Menschen erreiche man aber nur mit dem Helikopter. Es werden deshalb weitere Spenden benötigt, so Bose.



In Beira selbst habe sich die Situation etwas entspannt. Strom und Telefonnetz kämen langsam wieder zum Laufen. Doch die Spuren des Zyklons seien immer noch sichtbar.