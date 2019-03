www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de

Mo 25.03.2019 | 09:05 | Interviews

- Apple will Videostreaming-Dienst anbieten

Schon jetzt ist es so, dass echte Serienjunkies ohne ein Netflix oder Amazon-Prime-Konto kaum noch auskommen. Viel Geld fließt in diese Streamingdienste und mit ihren Serien, Filmen und Dokumentationen machen Sie dem althergebrachten Fernsehen starke Konkurrenz. Jetzt soll ein neuer, großer Anbieter dazukommen: Apple startet einen eigenen Streamingdienst – am Montagabend wird er offiziell vorgestellt. Jörg Wagner ist rbb-Medienexperte und hat sich das Angebot angeschaut.