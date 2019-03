- Ferber: Europäisches Parlament sei keine Spaßveranstaltung

Die Parteivorstände von CDU und CSU verabschieden am Montag auf einer gemeinsamen Sitzung in Berlin das Wahlprogramm für die Europawahl - und das im Schatten des Brexit. Welche Rolle spielt die Europäische Union für die Wählerinnen und Wähler kurz vor dem geplanten britischen Austritt? Darüber haben wir mit Markus Ferber, CSU-Vorstandsmitglied und Europaabgeordneter, gesprochen.



Die CSU mache für eine starke EU Wahlkampf, egal ob die Briten dabei sind oder nicht, sagte Ferber. Der Brexit sei eine Entscheidung der Briten, sie seien jetzt am Zug zu sagen, was sie wollten – und nicht nur, was sie nicht wollen. Premierministerin Theresa May könne den Austritt komplett absagen, oder ein zweites Referendum abhalten. Er gehe derzeit davon aus, dass es zu Neuwahlen kommt.