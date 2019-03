- Verteidigerin des Schwagers erhebt schwere Vorwürfe

Knapp drei Wochen saß der Schwager der vermissten Rebecca in der JVA Moabit in Untersuchungshaft – schon einmal wurde er freigelassen, am Freitagabend wieder: Das Amtsgericht Tiergarten hat den Haftbefehl gegen den 27-Jährigen aufgehoben. Seine Anwältin hatte mit ihrer Haftbeschwerde Erfolg.