Sa 23.03.2019 | 07:24 | Interviews

- "Grütters und Wegner wären ein gutes Team"

Der Machtkampf in der Berliner CDU ist voll im Gange: Am Freitag erklärte der CDU-Vize Kai Wegner, dass er Landesvorsitzender werden möchte. Doch die derzeitige Amtsträgerin Monika Grütters, Kulturstaatsministerin, gibt sich kämpferisch. Das CDU-Fraktionsmitglied Christian Gräff räumt im Inforadio Grütters "sehr gute Chancen" ein, würde aber gerne beide in führenden Positionen sehen.

