- Schwager von Rebecca noch am Freitag auf freiem Fuß

Das Amtsgericht Tiergarten hat den Haftbefehl gegen den Schwager der verschwundenen Rebecca aufgehoben. Nach den bisherigen Ermittlungen gebe es Zweifel an einem dringenden Tatverdacht, hieß es zu Begründung von der Generalstaatsanwaltschaft. Fragen dazu an rbb-Reporter Matthias Bartsch.



Der Schwager der vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin steht derweil trotz seiner Freilassung weiter unter Verdacht. "Er ist weiterhin Beschuldigter des Verfahrens", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln also weiter gegen den 27-Jährigen, weil sie ihn verdächtigen, Rebecca am 18. Februar getötet zu haben.



Der Schwager des vermissten Mädchens darf bereits am Freitag das Gefängnis in Berlin-Moabit verlassen - ohne Auflagen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Steltner, dem rbb sagte.