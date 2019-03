- Umweltexperte: Trinkwasser in Deutschland nicht gefährdet

Heute ist Weltwassertag - und genau an diesem Tag warnt das Umweltbundesamt: wenige Flüsse und Bäche in Deutschland seien in einem guten ökologischen Zustand, nur jeder vierte See weise eine zufriedenstellende Wasserqualität auf, das Grundwasser sei zudem vielerorts mit zu viel Nitrat belastet. Volker Mohaupt, Fachgebietsleiter Binnengewässer im Umweltbundesamt, sieht jedoch bisher keine Gefahr für das Trinkwasser.



Das wichtigste Problem beim Grundwasser sei das Nitrat, so Mohaupt. Er sagte jedoch dazu: Das Problem wäre größer, wenn es keine Aufbereitung oder Ausweichmöglichkeiten der Versorgung gäbe. Doch "für unser Trinkwasser gibt es derzeit noch kein Problem", sagte der Fachgebietsleiter.



Zu gerade Flüsse, zu viele Nährstoffe

Bei den Binnengewässern sehe dies anders aus: Nur sieben Prozent der Flüsse und 26 Prozent der Seen in Deutschland erreichten sogenannte Naturnähe. Darunter verstehe man eine Besiedlung mit Organismen, wie sie natürlicherweise vorkommen - beispielsweise in unbegradigten Flüssen oder Bächen oder Seen mit einem normalen Gehalt an Nährstoffen. Doch viele Fließgewässer würden in Deutschland begradigt, etwa zwei Drittel aller Seen im Land wiesen zu viele Nährstoffe auf.



Die Folge, so Mohaupt: die Organismenbesiedlung ist nicht naturnah und es gibt zu geringe Biodiversität in den Gewässern. Immer noch gibt es zu viele Schadstoffe in den Gewässern, Pestizide aus der Landwirtschaft, Schwermetalle aus den Städten und Arzneimittelrückstände. Trotz dessen seien die Werte besser als noch vor 40 bis 60 Jahren.



Der Klimawandel sei für die Gewässer noch nicht besonders relevant. So herrschten beispielsweise in Binnengewässern auch Temperaturunterschiede von 0 Grad bis 20 Grad Celcius. Doch die Temperaturen in den Gewässern hätten sich insgesamt um circa ein Grad Celsius erhöht und dadurch hätten sich die Klimaregionen verschoben, in denen bestimmte Organismen leben können.



Mohaupt empfiehlt der Politik, Flüssen und Bächen mehr Raum zu geben. Auch müssten Phosphorbelastung und Stickstoffdüngung im Auge behalten werden.