imago/Thomas Imo Bild: imago/Thomas Imo

Fr 22.03.2019 | 07:45 | Interviews

- Lang (BDI): "Es ist wichtig, den Brexit-Prozess endlich abzuschließen"

Die EU gibt den Briten mehr Zeit für den Brexit - mindestens bis zum 12. April. In der deutschen Wirtschaft stößt das auf Missfallen: "Politisch mag das ein kluger Schachzug sein, aber den Unternehmen wurde etwas anderes zugesagt. Das kommt nie gut an", kritisiert BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Er fordert im Inforadio, in Sachen Brexit schnell für Klarheit zu sorgen - und warnt vor brisanten Folgen auch für die deutsche Wirtschaft.



Die Unternehmen hätten bereits mehrere Milliarden an Vorbereitungskosten für den ursprünglich festgelegten Brexit-Termin 29. März ausgegeben. "Und jetzt plötzlich möchten die Briten verschieben", ärgert sich Lang. An die Wirtschaft appelliert er, trotz allem an den Vorbereitungsplanungen festzuhalten - denn der EU-Austritt werde kommen, so Lang.



Grundsätzlich sei es wichtig, das Thema Brexit bald abzuschließen und sich wieder anderen Themen zu widmen: "Der Brexit kennt eigentlich nur Verlierer, dieser Prozess muss jetzt abgeschlossen werden. Wichtig sind jetzt die Beziehungen zu China. Und die europäische Industrie muss als Wachstums- und Wohlstandsmotor gestärkt werden. Denn nach einem Brexit könnte allein in Deutschland das Bruttoinlandsprodukt um ein halbes Prozent sinken - und es sind Arbeitsplätze bis in einen hohen fünfstelligen Bereich daran geknüpft", warnt er.



Mehr zum Thema imago/ Thierry Roge Fr 22.03.2019 | 06:25 | Interviews Brexit-Chaos vorerst abgewendet Gut eine Woche vor dem Brexit-Termin kommt der EU-Gipfel den Bitten der Briten nach: Eine Brexit-Verschiebung bis zum 22. Mai ist möglich. Bedingung ist allerdings, dass das britische Unterhaus nächste Woche dem EU-Austrittsvertrag zustimmt. Sollte das Parlament dies nicht tun, gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. Dann muss Großbritannien einen Ausweg vorweisen. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.



Eine aktuelle Bertelsmann-Studie warnte bereits am Donnerstag: Die Deutschen müssen bei einem harten Brexit Einkommensverlusten Milliardenhöhe hinnehmen. Pro Kopf und Jahr würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 115 Euro sinken - insgesamt wären es bis zu zehn Milliarden Euro jährlich. Nur Großbritannien selbst hätte größere Einbußen als die Bundesrepublik. Profitieren könnten dagegen besonders China und die USA. Wir haben Antworten auf die drängendsten Fragen gefunden:



Warum träfe ein "harter Brexit" Deutschland besonders empfindlich?

Die hohen Verluste der Bundesrepublik entstünden wegen der geografischen Nähe und der zahlreichen Verschränkungen der exportorientierten deutschen Wirtschaft mit Großbritannien. "Gerade Regionen mit produktiven Mittelstandsunternehmen wären von einem Brexit besonders betroffen", sagte Studienautor Dominic Ponattu.



Welche Regionen wären am stärksten betroffen?

Nordrhein-Westfalen mit leistungsstarken Regionen wie dem Rheinland und Ostwestfalen würde besonders unter einem harten Brexit leiden. Großbritannien ist nach den Niederlanden und Frankreich der wichtigste Exportpartner des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes. Der Regierungsbezirk Düsseldorf wäre mit Einbußen von 650 Millionen Euro pro Jahr der am stärksten betroffene Standort Deutschlands.



Auch das Umland von Stuttgart und Hamburg hätte an einem ungeregelten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs schwer zu tragen. Die niedrigsten Verluste hätte der Studie zufolge Trier mit 50 Millionen Euro jährlich. Auch Leipzig und Chemnitz wären weniger stark betroffen als west- und süddeutsche Großstädte.



Mehr zum Thema imago/Joko Freitag, 23. März 2019 - Was wird aus den arbeitslosen Briten? 116.000 Briten lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Ende 2017 in Deutschland. 3.700 davon haben laut Arbeitsagentur derzeit keinen Job und beziehen Sozialleistungen. Doch was passiert mit ihnen nach dem Brexit? Inforadio-Reporterin Lisa Splanemann hat nachgefragt.

Wie kommt es zu den möglicherweise enormen Einbußen?

Die Einbußen gründen sich auf mehrere Faktoren: Einerseits würden Waren und Dienstleistungen bei einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens durch neue Zölle im Binnenmarkt teurer. Andererseits hätte ein schwächerer Handel mit Großbritannien ebenfalls Preisaufschläge zur Folge, weil in vielen europäischen Branchen dann ein schwächerer Wettbewerb herrschen könnte. Anreize für neue Investitionen und Innovationen fielen, worunter schließlich die Produktivität der Unternehmen litte - eine gedämpfte Lohnentwicklung wäre die Folge.



Bei einem weichen Brexit würden die Einkommensverluste deutlich geringer ausfallen, in Deutschland könnten sie sich laut der Bertelsmann-Studie auf fünf Milliarden Euro halbieren. In Großbritannien fielen die Einbußen in diesem Szenario auf 32 Milliarden Euro. In ganz Europa sänken die Einbußen von 40 Milliarden auf 22 Milliarden Euro.

Und was würde die Briten ein "harter Brexit" kosten?