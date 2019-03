- Ex-Stasi-Mitarbeiter zu Lockerbie-Attentat vernommen

Über 30 Jahre ist es her, dass ein amerikanisches Passagierflugzeug über dem schottischen Ort Lockerbie explodierte. 260 Menschen waren an Bord. 15 Jahre danach übernahm Libyen die Verantwortung für den Anschlag und entschädigte Hinterbliebene von Opfern. Jetzt gibt es neue, erstaunliche Entwicklungen: offenbar gibt es eine Spur, die im Zusammenhang mit dem Attentat nach Berlin und Brandenburg führt. Inforadio-Redakteurin Annette Birke-Stumper fasst zusammen.

Die schottische Generalstaatsanwaltschaft glaubt, dass die Staatssicherheit in den Anschlag von Lockerbie verwickelt war. Sie geht davon aus, dass der Zünder im Flugzeug von der Stasi beschafft worden sein könnte. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Stasi-Agenten Teil einer Verschwörung des ehemaligen lybischen Diktators Gaddafi sind, der das Attentat angeordnet haben soll. Deswegen haben die Schotten jetzt die Behörden in Berlin und Brandenburg um Hilfe gebeten. Neben Berlin wurden vier Brandenburger Staatsanwaltschaften in Potsdam, Cottbus, Neuruppin und Frankfurt (Oder) angefragt. Die Brandenburger haben bereits seit einem Jahr Zeugen gesucht und auch vernommen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat mitgeteilt, dass es sich dabei um insgesamt fünf ehemalige Stasi-Mitarbeiter oder Stasi-Offiziere handle. Alle hätten Auskunft erteilt. Auch in Berlin werden derzeit ehemalige Stasimitarbeiter zu dem Fall vernommen.