Hikel will in größerem Kontext ermitteln lassen

Auf das Auto des Berliner Linken-Politikers Ferat Kocak haben zwei Rechtsextreme vor einem Jahr einen Brandanschlag verübt. Sowohl der Verfassungsschutz, als auch der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes wussten, was die Männer vorhaben, denn sie haben sie abgehört. Aber warum hat das Anschlagsopfer davon nichts gewusst? Diese Frage stellen nun die Kollegen der ARD-Kontraste-Redaktion. Wir sprechen darüber mit Martin Hikel, dem SPD-Bürgermeister von Neukölln

Zunächst müsse geklärt werden, inwieweit die Vorwürfe zuträfen, so Hikel. "Wenn es zutrifft, ist es katastrophal für die Behörden, aber auch katastrophal für die Betroffenen, weil es das vollkommen falsche Signal ist", sagte der Neuköllner Bezirksbürgermeister. Der Meldung müsse konsequent nachgegangen werden. Er sehe die Ermittler in der Pflicht, für Aufklärung zu sorgen, um auch das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherzustellen.



Unterstützung der Generalbundesanwaltschaft angefordert

Inwiefern Dienstwege und Vorschriften die Meldung verhindert hätten, müsse die Polizei jetzt intern regeln, sagte Hikel. Die genauen Hintergründe kenne er nicht.

Im Dezember 2018 hatte Hikel die Unterstützung der Generalbundesanwaltschaft angefordert, denn seit 2016 erlebe Neukölln eine regelrechte Anschlags-Serie. 55 Personen wurden seitdem angegriffen, es kam zu 16 Brandanschlägen. Hikel bedauert, dass die Generalbundesanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Ermittlungen übernehmen kann. Er schätze jedoch positiv ein, dass die Generalbundesanwaltschaft die Übernahme der Ermittlungen weiterhin prüfe und die Landesbehörden die Generalbundesanwaltschaft auf dem Laufenden hält, sodass eine rasche Übernahme zu einem anderen Zeitpunkt möglich wäre. Vom Einsatz der Generalbundesanwaltschaft verspricht sich Hikel auch, Netzwerke über Berlin hinaus zu beleuchten und die Straftaten in einen größeren Kontext einzubetten.