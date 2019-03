rbb Bild: rbb

Do 21.03.2019 | 09:05 | Interviews

- Berliner Behörden sollen Anschlagsopfer nicht gewarnt haben

Am 1. Februar 2018 brannte das Auto des Berliner Linken-Politikers Ferat Kocak. Die Flammen loderten in der Nähe einer Gasleitung, beinahe wäre das Haus seiner Eltern in Berlin-Rudow in die Luft geflogen. Recherchen des ARD-Magazins "Kontraste" zeigen: diesen Anschlag hätten die Sicherheitsbehörden verhindern können. Jo Goll, der den Fall recherchiert hat, berichtet.



Polizei und Verfassungsschutz hätten versäumt, den Politiker Ferat Kocak (Linke) zu warnen, obwohl er monatelang von zwei als gewalttätig geltenden Rechtsextremisten verfolgt werde, fasst Goll die Rechercheergebnisse zusammen. Ihm und dem ARD-Magazin "Kontraste“ lagen Dokumente vor, aus denen entsprechende Hinweise hervorgehen. Nach dem Anschlag auf das Auto von Ferat Kocak hat nicht nur der Verfassungsschutz, wie bislang bekannt, sondern auch der Staatsschutz des Landeskriminalamtes die beiden Verdächtigen dabei abgehört, wie sie über den Linken-Politiker sprachen.

Lux: "Gefährderansprache wäre angezeigt gewesen"

Die zwei Rechtsextremen hatten Kocak monatelang ausgespäht – unter den Augen der Sicherheitsbehörden. Trotzdem wurde der Linken-Politiker nicht gewarnt. Wenn es aber um den Schutz von Leib und Leben gehe, müsse der Verfassungsschutz seinen Schutzpflichten nachkommen, "auch durch Hinweise an die Polizei", kritisierte der Staatsrechtler Professor Joachim Wieland.



Die Behörden hätten auch die mutmaßlichen Täter im Vorfeld nicht verwarnt, kritisierte der Berliner Abgeordnete Benedikt Lux (Bündnis 90 / Grüne), denn der Neonazi-Zelle gehörten "brandgefährliche Leute“ an. "Hier wäre eine Gefährderansprache angezeigt gewesen", sagte der Innenpolitiker, mit dem Ziel zu signalisieren: "Wir haben Euch im Blick und passt bloß auf".