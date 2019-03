imago/ Christoph Hardt Bild: imago/ Christoph Hardt

Do 21.03.2019 | 07:25 | Interviews

- Röttgen: "EU darf nicht zu Mays Komplizin werden"

Ob die EU Großbritannien einen Aufschub des Brexit gewährt, berät an diesem Donnerstag ein EU-Gipfel in Brüssel. Norbert Röttgen (CDU) ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Er warnte die EU im Inforadio davor, bei der Brexit-Verschiebung zum Spielball der britischen Premierministerin Theresa May zu werden.