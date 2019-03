imago/ Heike Lyding Bild: imago/ Heike Lyding

- Rechte Verlage auf der Leipziger Buchmesse

Am Donnerstag beginnt die Leipziger Buchmesse. Neben Lesen und dem Spaß am Buch geht es um Politik und um die öffentliche Debatte. In Leipzig werden auch einige Verlage mit Büchern vertreten sein, die klar rechte oder rechtsextreme Inhalte verbreiten. Die Frage ist: wie geht man damit um? Darüber sprechen wir mit Lisa Mangold. Sie hat die Aktion "Verlage gegen Rechts" vor drei Jahren mitinitiiert.