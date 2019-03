- Glyphosat - was ist dran am Krebsverdacht?

Der Unkrautvernichter Roundup steht in den USA schon lange in der Kritik. Das Mittel enthält Glyphosat, und hat nach Einschätzung von Geschworenen die Krebserkrankung eines Mannes begünstigt. Der Fall dürfte den Verlauf Hunderter weiterer Klagen prägen.



San Francisco (AP) — Ein glyphosathaltiger Unkrautvernichter des Unternehmens Monsanto hat zur Krebserkrankung eines Mannes in Kalifornien wesentlich beigetragen. Das entschied eine Jury am Dienstag einstimmig in einem Teilprozess vor dem Bundesgericht in San Francisco - und verpasste Monsanto damit einen schweren Rückschlag. Das Unternehmen gehört zum deutschen Bayer-Konzern, dessen Aktienkurs in der Folge am Mittwoch um 13 Prozent einbrach.



US-weit klagen Tausende Menschen, der als Roundup bekannte Unkrautvernichter erzeuge Krebs. Es geht um potenzielle Entschädigungssummen in Millionenhöhe. Der Fall des 70 Jahre alten Edwin Hardeman ist erst der Zweite, dessen Beschwerde zu einem Prozess vor Gericht geführt hat. Im August sprach eine Jury einem anderen Mann 289 Millionen Dollar Schadenersatz zu. Ein Richter senkte die Summe später auf 78 Millionen Dollar, Monsanto legte Berufung ein.



Das Unternehmen hält Glyphosat für sicher, dies hätten auch Studien ergeben. Bayer erklärte unmittelbar nach der Entscheidung der Jury, es glaube weiter an die wissenschaftlichen Erkenntnisse laut denen Herbizide auf Glyphosat-Basis nicht krebserregend sind.



Im zweiten Teil des Prozesses muss nun bestimmt werden, ob Monsanto haftbar gemacht werden kann - und falls ja, in welcher Höhe. Richter Vince Chhabria hat den Fall Hardeman und zwei weitere als Präzedenzfälle bezeichnet. Ein Urteil kann damit für andere Anwälte richtungsweisend sein, ob sie ähnliche Klagen gegen Monsanto weiterlaufen lassen oder etwa aus einer starken Verhandlungsposition heraus in die Schlichtung gehen sollten.



Mit Blick auf die zweite Phase des Verfahrens teilte Bayer mit, zuversichtlich zu sein. Die Beweise würden vermutlich zeigen, dass Monsanto sich angemessen verhalten habe und nicht für Hardemans Krebs zur Verantwortung gezogen werden könne.



Nach den Angaben von Hardemans Anwälten benutzte ihr Mandant das Mittel Roundup seit den 1980er Jahren im Garten und verwendete es bis einschließlich 2012. Drei Jahre später wurde bei ihm ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Eine seiner Anwältinnen erklärte angesichts der Entscheidung der Geschworenen: «Für Herrn Hardeman war das eine lange Zeit. Er ist sehr zufrieden, dass er diesen Tag im Gericht hatte und wir freuen uns auf Phase zwei.»



Monsanto hatte Glyphosat in den 1970er Jahren entwickelt. Heute wird es in mehr als 160 Ländern verkauft und in den USA verbreitet eingesetzt. 2015 stufte die zur Weltgesundheitsorganisation gehörende Internationale Agentur für Krebsforschung mit Sitz in Frankreich das Mittel als "wahrscheinlich krebserregend" ein.

