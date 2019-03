- Bofinger: Schwarze Null ist die falsche Priorität

Der Bundeshaushalt ab 2020 steht: Zwar soll es keine neuen Schulden geben, aber Bundesfinanzminister Olaf Scholz rechnet mit einer Abkühlung der Wirtschaft. Die Wirtschaftsweisen haben das am Dienstag bestätigt - sie sehen für 2019 in Deutschland ein Wirtschaftswachstum von unter einem Prozent. Für den Volkswirt und ehemaligen Wirtschaftsweisen Peter Bofinger ist der Schuldenabbau aber nicht der beste Weg.

Bofinger sagte, er sei nicht besonders von den Eckpunkten für den Haushalt 2020 überzeugt. "Die Konjunktur schwächt sich ab, wir werden kaum Wachstum haben." Laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz soll der Bundeshaushalt im nächsten Jahr um 1,7 Prozent wachsen - das klinge zunächst gut, so der Wirtschaftsexperte. Aber man müsse natürlich die Inflation rausrechnen. Wenn diese 2020 beispielsweise bei 1,7 Prozent liegt, dann blieben die Ausgaben des Bundes preisbereinigt konstant. Damit würde der Bund die wirtschaftliche Entwicklung eher bremsen als sie zu stützen, sagte Bofinger.



Finanzielle Spielräume würden nicht genutzt

Der Bund nutze seine Spielräume nicht ausreichend, so der Volkswirt. Das Grundgesetz sieht durchaus auch ein erlaubtes Defizit im Volumen von rund 10 Milliarden Euro vor - diese hätte der Bund für 2020 nutzen können. Stattdessen sehe der Bundeshaushalt eine Kürzung um 2,9 Prozent für Bildung und Forschung vor - er halte dies für keine gute Entscheidung angesichts der Digitalisierung.

Schulden abzubauen sei nicht das primäre Ziel: "Das ist einfach die falsche Priorität, sich sklavisch an die schwarze Null zu halten." Wichtiger sei die Relation zwischen Schulden und der Wirtschaftsleistung. Hier läge Deutschland derzeit unter 60 Prozent, das sei international ein extrem guter Wert. Schulden würden bei Wirtschaftswachstum auch leicht zurückgehen, so Bofinger.