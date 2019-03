- Tote Hosen übergeben Unterschriften im Bundestag

"Die Toten Hosen" sind an diesem Mittwoch im Bundestag zu Gast - die Band übergibt dem deutschen Parlament rund 40.000 Unterschriften gegen Rassismus und Flüchtlingsfeindlichkeit. Sie wurden zusammen mit der Organisation "Pro Asyl" bei 37 Konzerten gesammelt. Die Unterschriften hätten für ihn einen großen Wert, sagt Gründungsmitglied und Gitarrist der Toten Hosen, Michael Breitkopf, genannt Breiti.



"Über die Unterschriften hinaus haben tausende Gespräche über das Thema stattgefunden", erklärte Breitkopf. "Das ist dringend nötig, weil wir leider in Zeiten leben, wo Flüchtlinge angegriffen und bedroht werden." Das Recht auf Asyl und die Rechte Flüchtender würden immer weiter eingeschränkt, sagte der Tote-Hosen-Gitarrist. "Leider beteiligen sich auch Politiker immer wieder an der Diffamierung und Verleumdung von Flüchtlingen."

Ziel der Unterschriftenaktion sei, die Bundestagsabgeordneten aufzufordern, gegen rechte Gewalt und Stimmungsmache vorzugehen, betonte Breitkopf. "Es ist wichtig, öffentliche Signale zu setzen", so der Musiker. "Denn wenn man das immer so weiter laufen lässt, wenn man sich nicht entschlossen dagegen stellt, dann zerstört das das friedliche Zusammenleben, was es ja jetzt schon tut. Auf Dauer gefährdet das Demokratie und Rechtsstaat."

Er frage sich, in welcher Gesellschaft und in welchem politischen System wir leben wollen, so Breitkopf. "Es gibt jetzt zum Beispiel einen Gesetzentwurf aus dem Innenministerium, das im Extremfall die Beratung von Flüchtlingen unter Strafe stellt. Das sind ungarische Verhältnisse." Man bekomme im eigenen Alltag vielleicht nicht mit, was sich da gerade verändere, betonte der Gitarrist. "Auf Dauer betrifft das uns alle. Es ist allerhöchste Zeit aufzuwachen, loszugehen und sich dagegen zu stellen."