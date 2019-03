imago/Omar Marques Bild: imago/Omar Marques

- Wie verbreitet ist Rassismus in Ungarn?

Unter Regierungschef Viktor Orban nehmen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Ungarn seit Jahren zu. An diesem Mittwoch entscheidet die Europäische Volkspartei im Europaparlament, ob sie Orbans Fidesz-Partei ausschließt oder nicht. Doch wie verbreitet ist Rassismus im Volk? Stefan Ozsvath war jahrelang Korrespondent in Budapest und gibt uns einen aktuellen Überblick.