dpa/CARE Bild: dpa/CARE

Di 19.03.2019 | 12:05 | Interviews

- Zyklon "Idai": Experte rechnet mit katastrophalen Schäden

Ein gigantischer Wirbelsturm ist am vergangenen Donnerstag auf die Küste Südostafrikas getroffen - wie verheerend die Schäden sind, wird erst nach und nach deutlich. Besonders stark hat der Zyklon "Idai" die Länder Simbabwe, Malawi und Mosambik getroffen. Wie die Lage vor Ort ist, haben wir Marc Nosbach gefragt. Er ist Länderdirektor der Hilfsorganisation CARE in Mosambik und hält sich gerade in der Hauptstadt Maputo auf.