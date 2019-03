- Plädoyers im Prozess gegen die Ku'damm-Raser

Vor gut drei Jahren waren zwei junge Männer mit 170 km/h über den Berliner Kurfürstendamm gerast. Sie stießen mit einem Jeep zusammen, dessen Fahrer starb. Das Berliner Landgericht hatte die beiden bereits wegen Mordes verurteilt, musste den Fall aber nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs neu aufrollen. Am Dienstag haben die Verteidiger ihre Plädoyers gehalten, wie Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet.

Die Verteidiger hätten kein konkretes Strafmaß genannt - aber einer der Verteidiger räumte ein, es bestehe höchstens die Möglichkeit einer Verurteilung zu fünf Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung. Die beiden Angeklagten hätten nicht mit Vorsatz gehandelt, als sie einen Mann an einer Kreuzung erfassten und dieser in Folge dessen verstarb. Sie hätten nie damit gerechnet dass es zu einem Unfall komme, denn sie gehörten der Raserszene an und wollten auf keinen Fall ihre Autos beschädigen.



Der Bundesgerichtshof hat jedoch vor zwei Wochen in Hamburg ein Mordurteil gegen einen Raser bestätig. Doch der Fall in Berlin sei anders - es ginge um zwei Menschen, die sich mit ihren Autos messen wollten. Die Frage, die im Raum steht, lautet: Haben sie den Tod eines Passanten in Kauf genommen oder haben sie ihre Fähigkeiten überschätzt?



Derzeit ist klar, dass die beiden Angeklagten in Untersuchungshaft bleiben werden. Morling beurteilt das Plädoyer der Verteidigung als schwach, die Argumente seien veraltet. Die Verteidigung rechnet zudem damit, dass die öffentliche Stimmung das Gericht beeinflussen wird.