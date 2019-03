- Wie steht es um Rassismus in Polen?

Mit großer Sorge betrachten Menschenrechtler die Entwicklung in unserem östlichen Nachbarland Polen: Dort nimmt in den vergangenen Jahren besonders die Islamfeindlichkeit spürbar zu. Auch die rechtspopulistische Regierungspartei PiS schürt Fremdenfeindlichkeit. Unser Korrespondent Adrian Bartocha mit einer Lageeinschätzung.



Bartocha erinnert sich: Lange waren die einzigen Ausländer in Polen sowjetische Soldaten, mit denen aber im Alltag kein Kontakt bestand. Menschen mit dunklerer Hautfarbe oder anderen Sprachen waren "exotisch" und damit auch kein Teil des polnisches Alltags. Mangelnde Erfahrungen mit Fremden sind in Polen - so wie an anderen Orten - oft der Grund für Skepsis oder offene Feindlichkeitkeit gegenüber Fremden.

Die vielen Teilungen Polens im Laufe des 20. Jahrhunderts haben zudem eine besondere Beziehung zum Patriotismus bis hin zum Nationalismus geprägt. Die Angst vor einer Fremdherrschaft und Besatzung ist immer noch ein gesellschaftliches Thema in Polen.

Regierung distanziert sich nicht von Rechtsextremen

Die derzeitig nationalkonservative polnische Regierung versteht es gut, diese Ängste zu instrumentalisieren, so Bartocha. Dazu werden immer wieder neue Feindbilder benötigt. Eine Zeit lang waren es die Deutschen, dann vor den Wahlen 2015 waren es muslimische Flüchtlinge - insgesamt leben etwa 30.000 bis 35.000 Muslime im Land. Sie würden die katholische Bevölkerung mit Krankheiten infizieren und polnische Frauen belästigen. Die regierungsnahen Medien helfen schließlich dabei, diese konstruierten Feindbilder zu verbreiten.

Viele Strafverfahren mit rassistischem oder fremdenfeindlichen Hintergrund würden auffällig oft eingestellt, so Bartocha. Es gäbe in Polen nicht mehr Rassisten als in Deutschland - aber jene rechtsgesinnten Polen fühlten sich durch die derzeitige Politik und die nicht besonders effektive Strafverfolgung bestätigt. Die Regierung distanziert sich zudem nicht genug von rechten und rechtsextremen Organisationen.