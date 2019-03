dpa/ Marijan Murat Bild: dpa/ Marijan Murat

Mo 18.03.2019

- ADAC-Studie zur Dieselnachrüstung

In mehreren Städten werden in diesem Jahr Diesel-Fahrverbote in Kraft treten - unter anderem in Berlin ab Sommer. Wer einen Diesel hat, ist ja nun schon die ganze Zeit am Überlegen: Neukaufen, Umrüsten, wer bezahlt das eigentlich? Der ADAC hat über ein halbes Jahr Euro-5-Dieselautos mit nachgerüsteten Katalysatoren getestet. Das Ergebnis: SCR-Katalysatoren arbeiten auch nach 50 000 Kilometern noch zuverlässig. Wir sprachen darüber mit Reinhard Kohlke, Technikchef des ADAC.