- Lateinamerika-Experte: "Retusche an einem repressiven Regime"

Der venezolanische Staatschef Maduro hat eine umfassende Kabinettsumbildung angekündigt: Er habe alle Minister aufgefordert, ihre Posten für eine - so wörtlich - "tiefgreifende Umstrukturierung" der Regierung aufzugeben. Für Lateinamerika-Experte Günther Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik zeigt sich damit die wahre Macht des Militärs.



Wie eine Kabinettsumbildung konkret aussehen soll, wurde bisher nicht bekannt. Maihold geht von zwei Szenarien aus. Option eins könne der Versuch sein, dem wachsenden Druck des Militärs nachzugeben. Damit käme es zur Besetzung des Kabinetts durch Militärkräfte. Option zwei sei ein Neuanfang, der auch eine stärkere Dialogbereitschaft gegenüber der Opposition signalisiere. Maihold geht jedoch davon aus, dass Option eins die wahrscheinlichere Variante ist. Durch die Kabinettsbildung würden die Militärs noch stärker in die Pflicht genommen werden.



Guaidó will keinen falschen Dialog mit Mauro

Derzeit sei in Venezuela eine "Versicherheitlichung" zu erleben, sagte Maihold. Es fehle an Dialogbereitschaft mit der Oppositon, die Ministerien würden in einem Sicherheitsmodus betrieben. Kollektive Rücktritte hätten in Lateinamerika durchaus Tradition. Es ist ein Zeichen des Präsidentalismus. Maihold schätzt, dass es in Venezuela keine Weigerungen geben werde, aber durchaus harte Postionen.



Interimspräsident Juan Guaidó sei bisher nicht von seinem Dreipunkteplan abgerückt und möchte keinen falschen Dialog mit Maduro. Guaidó werde Maduros Maßnahmen daher eher als "Retusche an einem repressivem Regime" werten, so Maihold.

Guaidó habe immer noch keine Kontrolle über die Streitkräfte, obwohl bereits 600 von ihnen sich losgesagt hätten. Guaidó müsse die Mobilisierung der Bevölkerung sowie die Unterstützung aus dem Ausland weiterhin hochhalten - dies sei "sein einziges Kapital", so Experte Maihold.