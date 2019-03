- Finanzexperte: Neue Großbank noch gefährlicher für den Staat

Seit Sonntag ist klar: Die Deutsche Bank und die Commerzbank werden darüber beraten, ob sie fusionieren sollen. Die Aktien beider Geldhäuser legten nach dieser Nachricht deutlich zu. Beobachter und Fachleute sehen das Vorhaben allerdings mit Skepsis. Hans-Peter Burghoff, Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim, zweifelt ebenfalls an der neuen Großbank.



Die Fusion der Commerzbank und der Deutschen Bank würde zum einen die Wettbewerbsintensität unter den Banken reduzieren und die Banken könnten dadurch mehr Gewinn machen, sagte Burghoff. Die Frage sei, ob die neu entstehende Bank dann diese Vorteile aber auch nutzen kann oder bestehende Probleme abbauen muss.

Denn beide Banken hätten zwar ihre Probleme aus der Vergangenheit in Angriff genommen und schienen voranzukommen. Doch "die Turbulenzen, die so eine Fusion mit sich bringt, tun beiden Banken mit Sicherheit nicht gut", sagte Burghoff. Die Größe einer solchen Großbank schütze sie etwas vor der Übernahme durch ausländische Käufer, aber die Produkte müssten auch gut und passend sein. Denn sonst würde die neue Bank eher alte Probleme erben.



Zudem wollten beiden Bankenchefs das Beste aus dem Deal für sich herausholen. Eine Fusion "nach Plan" stünde so auf der Kippe, Burghoff.