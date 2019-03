- Rückgang politisch motivierter Straftaten in Brandenburg

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat an diesem Montag den Jahresbericht zur politisch motivierten Kriminalität vorgestellt. Er klingt zunächst beruhigend: Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist zum ersten Mal seit 2011 wieder zurückgegangen. Doch rechtsmotivierte Straftaten haben zugenommen, berichtete unsere landespolitischer Beobachter Torsten Sydow.

Die politisch motivierte Kriminalität in Brandenburg sei 2018 um rund 13 Prozent gesunken. Dies teilten Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und der Brandenburger Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Montag auf einer Pressekonferenz mit.



Insgesamt sank die Zahl der politisch motivierten Straftaten um 300 Delikte auf 1359.

Linksmotivierte Gewalt sank um 47 Prozent auf insgesamt 190 Delikte.



Den Großteil machten rechtsmotivierte Straftaten aus. Diese seien um 74 Delikte auf 1563 Straftaten gewachsen. Die Mehrheit der rechtsextremen Delikte sind sogenannte Propagandadelikte, so Sydow - beispielsweise Schmierereien, die an den Nationalsozialismus erinnerten oder auch das Zeigen des Hitlergrußes. Körperverletzung von rechts ist mit 123 Taten fast gleichauf mit dem Stand von 2017.



Osten und Nordosten besonders betroffen

Besondere Schwerpunkte für die Straftaten sind weiterhin die Regionen Cottbus-Spree-Neiße (221 rechte Straftaten 2018) sowie die Uckermark (166 rechte Straftaten 2018). Die Täter seien rechtsmotivierte Schläger, so Innenminister Schröter. Das zentrale Motiv sei weiterhin Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit. Die Prävention, so der Innenminister, fange bereits in den Schulen, den Familien und Jugendvereinen an - hier sei die gesamte Gesellschaft gefordert.



Islamistische Taten und Ausländerkriminalität verzeichneten einen Rückgang auf 41 Fälle im Jahr 2018. So seien im Rahmen von Asylverfahren beispielsweise ehemalige IS-Täter entdeckt worden. In Brandenburg leben derzeit auch Gefährder in niedriger zweistelliger Zahl. Schröter und Mörke betonten den hohen Aufklärungsgrad und dass die Ermittler sehr wachsam seien.



Die Aufklärungsquote der politisch motivierten Straftaten sei in Brandenburg mit 75 Prozent entsprechend hoch - im Bundesdurchschnitt liege die Quote knapp über 50 Prozent.

