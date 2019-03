dpa/Jan Woitas Bild: dpa/Jan Woitas

Mo 18.03.2019 | 07:45 | Interviews

- Toter in Chemnitz: Prozess gegen Syrer beginnt

An diesem Montag beginnt der Prozess gegen einen Syrer, der für den Tod des 35-jährigen Daniel H. in Chemnitz verantwortlich sein soll. Die Gewalttat war der Auslöser für massive Ausschreitungen in der sächsischen Stadt. Wie sich die Stimmung in der Stadt seither entwickelt hat und wie sich Politik und Justiz verändert haben, erklärt rbb-Extremismus-Experte Olaf Sundermeyer.



Hintergrund: Worum geht es in dem Prozess?