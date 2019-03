- "Equal Pay Day": Schwesig fordert bessere Kinderbetreuung

Mit dem "Equal Pay Day" soll an diesem Montag erneut auf die Lohn- und Gehaltsunterschiede aufmerksam gemacht werden, die zwischen Männern und Frauen herrschen. SPD-Vizechefin Manuela Schwesig verteidigte im Inforadio das Entgelt-Transparenzgesetz, das sie mit auf den Weg gebracht hat, und forderte gleichzeitig weitere Schritte, um Frauen beruflich zu stärken.

"Wir müssen vor allem auch strukturell was ändern", sagte Schwesig. "Das Allerwichtigste ist, dass der Lohnunterschied auch akzeptiert wird." Frauen bekämen weniger Gehalt, seien seltener in Führungspositionen und wendeten mehr Zeit für Kinder, Pflege und Hausarbeit auf als Männer. Da laufe etwas schief, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

"Es fehlt zum Beispiel an der gebührenfreien, flächendeckenden Ganztagsbetreuung in Kita und Schule", erklärte Schwesig. Die Große Koalition habe im vergangenen Jahr ein Programm im Umfang von zwei Milliarden Euro verhandelt, um Ganztagsschulen auszubauen. "Dieses Geld muss jetzt schleunigst auf den Weg gebracht werden", forderte die SPD-Politikerin. "Denn es bringt ja nichts, dass ich mein Kind in die Kita bringen kann, dann kommt es in die Schule und dann gibt es keine ordentliche Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenbetreuung."

Sie forderte die Wirtschaft auf, selbstkritisch mit möglichen Gehaltsunterschieden umzugehen: "Ich finde, es sollte zum guten Ton eines Unternehmens gehören, wirklich auch selbst die Lohnstrukturen zu überprüfen", sagte Schwesig. "Denn oft haben sich auch über die vielen Jahre Unterschiede eingeschlichen. Ich würde gar nicht jedem Böswilligkeit unterstellen."