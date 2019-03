imago/WHA-UnitedArchives Bild: imago/WHA-UnitedArchives

- Pau: "18. März sollte Feiertag werden"

Am 18. März 1848 lehnten sich Berlins Arbeiter und Bürger gegen den preußischen König auf, der "Völkerfrühling" war ein erster Etappensieg auf dem langen Weg zu Freiheit und Demokratie. Am 18. März 1990 fanden die ersten freien Wahlen in der DDR statt. Anlässe genug, um dieses Datum stärker zu würdigen, findet Vize-Bundestagspräsidentin Petra Pau (Die Linke).