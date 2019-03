dpa/Carsten Koall Bild: dpa/Carsten Koall

Sa 16.03.2019 | 08:24 | Interviews

- "Fridays for Future fördern das Politikverständnis"

Mehr als 15.000 Menschen haben am Freitag allein in Berlin für mehr Klimaschutz demonstriert, die meisten von ihnen Schülerinnen und Schüler. Berlins Landesschülersprecherin Eileen Hager konnte nicht mit demonstrieren, weil sie eine wichtige Klausur schreiben musste. "Die meisten Schülerinnen und Schüler sind begeistert von den Fridays for Future, überlegen aber trotzdem genau, ob sie hingehen", betont sie im Inforadio. Für die politische Bildung sei die Teilnahme auf jeden Fall sinnvoll, meint sie.