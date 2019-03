- Mordanklage gegen australischen Terroristen

Nur einen Tag nach den Terroranschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch ist ein 28-jähriger Australier offiziell des Mordes beschuldigt worden. Bei dem Doppelanschlag in Neuseeland waren am Freitag 49 Menschen getötet und 42 verletzt worden. Die Polizei verstärkte die Maßnahmen zum Schutz muslimischer Veranstaltungen und rief die Bürger auf, Verdächtiges sofort zu melden. Aktuelle Informationen von unserer Korrespondentin Lena Bodewein.

Was ist über den Ablauf der Tat bekannt?



Der Angriff begann gegen 13.45 Uhr Ortszeit (1.45 Uhr MEZ) in der Masjid-al-Noor-Moschee, die in der Innenstadt von Christchurch liegt. Zur Zeit des Freitagsgebets drang ein bewaffneter Mann in die Moschee ein und schoss mit einer Schnellfeuerwaffe um sich. In dem Gebäude sollen sich nach Augenzeugenberichten etwa 300 Gläubige aufgehalten haben - 41 Menschen starben. Fünf Kilometer entfernt wurden bei einem weiteren Angriff auf eine kleine Vorortsmoschee sieben weitere Menschen getötet, davon drei vor dem Gebäude. Ein weiteres Opfer starb nach Behördenangaben später im Krankenhaus.



Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einem "Terroranschlag", der offenbar gut vorbereitet gewesen sei. Wie die Angriffe zusammenhängen, weiß man noch nicht. Auf die Frage, ob das alles koordiniert war, sagte Chefermittler Mike Bush: "Wir haben darüber keine Informationen." Dazu, ob es sich bei den beiden Taten um denselben Angreifer handeln könnte, wollte sich die Polizei nicht äußern.



Wie viele Opfer gibt es?



Insgesamt wurden 49 Menschen getötet. Augenzeugen berichteten, dass einige der Opfer in der Hauptmoschee aus nächster Nähe erschossen wurden und unter den Toten auch Kinder sind. Insgesamt 48 Verletzte werden im Krankenhaus von Christchurch behandelt. Auch unter ihnen sollen sich kleine Kinder befinden.



In der Masjid-al-Noor-Moschee waren zum Zeitpunkt des Anschlags Muslime aus aller Welt versammelt. Auch Mitglieder des Kricket-Teams aus Bangladesch waren vor Ort und konnten sich retten - ihr Mannschaftsbus kam gerade bei der Moschee an, als die Schüsse fielen. Seine Spieler hätten gesehen, wie "blutende Menschen aus der Moschee kamen", berichtete Manager Khaled Mashud.



Wie haben Polizei und Behörden reagiert?



Die Polizei riegelte die Innenstadt von Christchurch ab und entsandte bewaffnete Beamte an mehrere Schauplätze in der Stadt. Der mutmaßliche Haupttäter wurde später von Beamten in seinem Auto gestoppt. Zwei weitere Verdächtige, die ebenfalls im Besitz von Schusswaffen waren, wurden festgenommen. Eine vierte Person kam wieder auf freien Fuß. Einer der Festgenommenen wurde später des Mordes beschuldigt. Die beiden anderen Männer blieben in Gewahrsam - in welcher Verbindung sie zu den Anschlägen stehen, ist noch unklar.



Nach Polizeiangaben wurden an Autos auch Sprengsätze entdeckt. Die Behörden riefen Muslime im ganzen Land auf, vorsichtshalber keine Moscheen zu besuchen.



Welches Motiv steckt hinter dem Anschlag?



Ein im Internet kursierendes Manifest legt nahe, dass der Angriff fremdenfeindlich motiviert war und gezielt Muslimen galt. Der Text ist laut der Nachrichtenagentur AFP überschrieben mit "The Great Replacement" (Der große Austausch). Der Titel geht auf eine aus Frankreich stammende rechtsextreme Verschwörungstheorie zurück, wonach die Bevölkerung in Europa durch Zuwanderer ersetzt werden soll, deren Geburtenrate deutlich höher sei. Das Schreiben nimmt auch auf den norwegischen rechtsextremen Massenmörder Anders Behring Breivik Bezug. Außerdem nennt der Verfasser die Niederlage der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2017 sowie den Tod der elfjährigen Ebba Akerlund bei einem islamistischen Lastwagenanschlag in der Stockholmer Fußgängerzone als Gründe für seinen Anschlag.



Der mutmaßliche Täter filmte den Angriff außerdem mit einer Helmkamera und zeigte die Tat live auf Facebook. Die Ermittler forderten die Öffentlichkeit dazu auf, die Aufnahmen nicht im Internet zu verbreiten. In dem Video ist auch ein serbisch-nationalistisches Kampflied zu hören. Das Lied "Karadzic, führe deine Serben" kursiert im Internet seit einigen Jahren im Zusammenhang mit einem anti-muslimischen Meme - als Memes werden Bilder und Videos bezeichnet, die im Internet vielfach verbreitet werden.