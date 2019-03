dpa/Britta Pedersen Schüler protestieren für den Klimaschutz im Invalidenpark | Bild: dpa/Britta Pedersen

Fr 15.03.2019 | 15:05 | Interviews

- Hurrelmann: "Bewegung braucht Verbündete, um politischen Erfolg zu haben"

Am Freitag sind anlässlich der Fridays for Futre-Demonstration tausende Schüler auf den Berliner Straßen. Während die einen beklagen, dass die Schüler wegen der Proteste die Schule schwänzen, sagen andere: endlich engagiert sich die junge Generation politisch. Dem stimmt auch Sozial- und Bildungswissenschaftler Klaus Hurrelmann zu. Er ist an der Hertie School of Governance in Berlin tätig.