- Neuseeländische Willkommenskultur: "Offen, gastfreundlich, warmherzig"

Mindestens 49 Tote, viele Verletzte - der Angriff auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat weltweit für Entsetzen und Empörung gesorgt. Haupttäter soll ein junger Australier sein. Sein Motiv: Islamfeindlichkeit. Dirk Bleyer war als Reisefotograf in Neuseeland, er kennt das Land sehr gut. Rechtsnationale Tendenzen und Fremdenfeindlichkeit hat er dort nicht beobachtet.

Der Neuseeländer an sich, so Bleyer, sei ein offener, gastfreundlicher und warmherziger Mensch. Außerdem hätten die Einheimischen einen sehr "britischen", schwarzen Humor, der auch ihm viele Türen geöffnet hätte, so der Reisefotograf. Neuseeland sei für viele ein Sehnsuchtsort - für den Schüleraustausch, zum Studieren oder gleich um dort zu leben und arbeiten. Aber: Das Land nimmt wenige Flüchtlinge auf, es gibt mehrere Gesetze, die die Einwanderung unterbinden sollen. Dabei seien Europäer aber weniger im Fokus, so Bleyer - sondern China.



Fast so viele Einwohner wie Berlin und Brandenburg

Das Land sei etwa so groß wie Großbritannien, aber mit viereinhalb Millionen Einwohnern eher zersiedelt. Die Meinungsbildung könne dadurch auch mal ziemlich einseitig werden - hinzu kommen Presse und Internet, die eine Stimmung aufheizen können. Er wolle aber nicht den Eindruck erwecken, so Bleyer, dass die Menschen in Neuseeland abdrifteten oder ins rechte Spektrum tendierten. Er hat die Neuseeländer als offene Menschen erlebt, die sich alleine schon aufgrund der Präsenz der Maori-Kultur mit unterschiedlichen Kulturen eher auseinandersetzen.