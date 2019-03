imago/photothek Bild: imago/photothek

Fr 15.03.2019 | 07:25 | Interviews

- Berliner Schulleiterin warnt vor Engpässen bei der Wartung

Deutsche Schulen hinken im Bereich der Digitalisierung deutlich hinter anderen Ländern her. Das soll durch den Digitalpakt geändert werden, der am Freitag vom Bundesrat verabschiedet wird. Gunilla Neukirchen leitet das Beethoven-Gymnasium in Steglitz-Zehlendorf. Im Inforadio lobt sie den Digitalpakt als "ersten Impuls". Problematisch sieht sie allerdings die Kosten für Wartungspersonal, das sich um die digitale Technik kümmern müsse - da könne das Geld aus dem Digitalpakt schnell ausgehen, warnt sie.