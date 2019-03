dpa Bild: dpa

Fr 15.03.2019 | 07:05 | Interviews

- Barley: "Immer mehr Zeit einzuräumen bringt auch keine Lösung"

Keinen Deal, aber auch keinen No Deal-Brexit - stattdessen will das britische Parlament einen Aufschub um mindestens drei Monate. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, sieht das kritisch: Die britische Regierung spiele seit langem auf Zeit: "Man muss irgendeinen Plan haben, was in dieser Zeit passieren soll, und das ist nicht ersichtlich", betont Barley, die neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt.



Theresa Mays Brexit-Abkommen liege noch auf dem Tisch, "May will das kurz vor Torschluss auch noch einmal vorlegen, sie spielt leider schon seit langem nur diese eine Karte, also möglichst alle Beteiligten unter Zeitdruck setzen." Das sei aber zu wenig.



Erstaunlich sei, dass alle May für die Falsche an dieser Stelle hielten, aber sie trotzdem immer wieder nach vorne schöben: "Beim Misstrauensantrag haben die Konservativen sie doch im Amt gehalten, auch ein Antrag darauf, dass das Parlament die Führung übernimmt, wurde abgelehnt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil kein anderer eine Idee hat, wie es nun laufen könnte", meint die SPD-Politikerin.



Problematisch betrachtet sie die Ende Mai bevorstehende Europawahl. Sollte nämlich die EU den Briten die Verzögerung beim Brexit genehmigen, dann wäre Großbritannien zu diesem Zeitpunkt noch EU-Mitglied. "Rechtlich wäre das kein Problem, es wäre aber politisch absurd, wenn ein Land an der Wahl teilnimmt, das eigentlich schon draußen sein wollte."



