Do 14.03.2019 | 15:45

- Britin in Joachimsthal - Brexit sei immer eine neue Überraschung

In Joachimsthal im Landkreis Barnim gibt es eine kleine britische Community, zu der auch Sarah Phillips gehört. Sie betreibt dort mit ihrem Mann das Biorama, einen alten Wasserturm, der zum Aussichtsturm umgebaut wurde, von dem man einen tollen Überblick über das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin hat. Dietmar Ringel spricht mit ihr über den Brexit und will wissen, ob sie auch noch den Überblick über das hat, was gerade in London passiert.