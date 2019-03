imago/Arnulf Hettrich Bild: imago/Arnulf Hettrich

Do 14.03.2019 | 14:05 | Interviews

- Venedig verlangt künftig Eintritt von Touristen

Wer in den vergangenen zehn Jahren einmal auf der Rialtobrücke war, weiß: Er ist dort nie allein. In Venedig wimmelt es nur so vor Touristen - und deswegen will die Stadt künftig drei Euro Eintrittsgeld erheben. An diesem Donnerstag war Venedigs Bürgermeister in Rom, um die Pläne im Detail vorzustellen. Mit dabei war auch Italien-Korrrespondent Tassilo Forchheimer.