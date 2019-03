imago/Jochen Tack Bild: imago/Jochen Tack

- Bundestag entscheidet über Messlatte für Fahrverbote

Im Bundestag soll am Donnerstag das Bundes-Immissionsschutzgesetz entschärft werden. Konkret sollen Diesel-Fahrverbote in der Regel erst ab einer Belastung von 50 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft als verhältnismäßig gelten. SPD-Verkehrspolitikerin Kirsten Lühmann sagte im Inforadio, sie gehe davon aus, dass Städte die Werte in wenigen Jahren senken können, wenn sie die Regeln konsequent einhalten.

In großen Städten wie Berlin sei das aber nicht ganz einfach, erklärte Lühmann. "Dort ist im letzten Jahr kein Fortschritt erzielt worden, sondern die Werte sind - auf ganz Berlin bezogen - bei 49 Mikrogramm geblieben." Andere Städte hätten dagegen drei bis vier Mikrogramm pro Jahr eingespart. "Berlin ist natürlich die größte Stadt in Deutschland", sagte die SPD-Verkehrsexpertin. "Wenn dort Maßnahmen getroffen werden, wirken die sich nicht so gravierend auf die Gesamtmenge von dem Schadstoffausstoß aus wie in einer kleineren Stadt, zum Beispiel Hannover." Es gehe insgesamt darum, Fahrverbote möglichst zu vermeiden und sie nur als letztes Mittel zu sehen - und die Gesetzesänderung gebe den Kommunen die Chance dazu, so Lühmann.

