- Kassenpatienten sollen schneller Termine bekommen

Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) insbesondere erreichen, dass gesetzlich Versicherte schneller und leichter einen Arzttermin erhalten. Dafür sollen bestimmte Vertragsarztgruppen ihre Mindestsprechzeiten von 20 auf 25 Stunden pro Woche erhöhen. Arztgruppen der "grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung" sollen zudem offene Sprechstunden anbieten, darunter konservativ tätige Augenärzte, Frauenärzte und HNO-Ärzte.



Zudem sollen die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen ausgebaut werden und den Patienten künftig rund um die Uhr unter der bundesweiten Notdienstnummer 116 117 zur Verfügung stehen. Termine sollen auch online oder per App vereinbart werden können.



Ärzte sollen für diese Leistungen besser vergütet werden. Hausärzte sollen künftig fünf Euro erhalten, wenn sie einen Patienten in einem dringenden Fall an einen Facharzt vermitteln. Auch soll es mehr Geld für Mehrarbeit ab der 20. Sprechstunde pro Woche geben. Darüber hinaus soll die sprechende Medizin besser bezahlt werden.



In unterversorgten Gebieten müssen die Kassenärztlichen Vereinigungen künftig eigene Praxen eröffnen oder Versorgungsalternativen anbieten. Ärzte auf dem Land sollen je nach Region Zuschläge erhalten; auch Praxisgründungen sollen dort finanziell unterstützt werden. In ländlichen und strukturschwachen Gebieten entfallen zudem Zulassungssperren für die Neuniederlassung von Ärzten. Zulassungsbeschränkungen entfallen für eine Übergangszeit auch bei der Neuzulassung von Rheumatologen, Psychiatern und Kinderärzten.

Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, dass sich Patienten mit psychischen Erkrankungen, bevor sie eine Psychotherapie beginnen können, mit speziellen Ärzten oder Therapeuten treffen müssen, die die Dringlichkeit einer Therapie einschätzen sollen.

Mit der Novelle soll auch die digitale Versorgung verbessert werden: Krankenkassen müssen ihren Versicherten spätestens ab 2021 eine elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung stellen. Der Zugriff auf medizinische Daten der ePA wird auch mittels Smartphone oder Tablet möglich sein. In Kraft treten soll das Gesetz in großen Teilen am 1. April.

(Quelle: KNA)