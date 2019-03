AP/dpa Bild: AP/dpa

Mi 13.03.2019 | 15:25 | Interviews

- "Am Ende kommt es zu einem Kompromiss"

Der Brexit-Abstimmungsmarathon im briitischen Unterhaus geht weiter. In Deutschland schütteln viele die Köpfe, sie verstehen nicht, was die Briten wollen. Richard Dawson ist Brite, hat aber auch einen deutschen Pass. Er lebt schon lange in Hamburg und ärgert sich im Inforadio darüber, dass die deutschen Medien die Briten für planlos halten: "Niemand weiß, wie das ausgeht. Fest steht trotzdem: Die Briten wollen aus der EU weg." Dawson geht nicht davon aus, dass es zu einem zweiten Referendum kommen wird.