- Kabinett gibt grünes Licht für kräftige Porto-Erhöhung

In Dänemark kostet das Briefporto 3,88 Euro, in Italien 2,80 Euro. Und bei uns? Nur 70 Cent - aber nicht mehr lange. Die Bundesregierung ist am Mittwoch der Forderung der Deutschen Post nachgekommen und hat den Weg frei gemacht für ein höheres Porto. Ab Sommer wird das bei 80 bis 90 Cent liegen. Andreas Reuter aus dem Hauptstadtstudio berichtet.

Infobox: Briefporterhöhungen In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Post mehrmals die Portokosten für den Standardbrief erhöht. Ein Überblick:



2012: 0,55 €

2013: 0,58 €

2014: 0,60 €

2015: 0,62 €

2016: 0,70 €